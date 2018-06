Precious Plastic Den Haag maakt bloempotten, lampen en tafels van afval

Suzanne Koops en Alois van der Ben van Precious Plastic Den Haag waren vrijdag te gast in het radioprogramma De Goede Zaak op Den Haag FM.

Precious Plastic is een jong team dat producten maakt van afvalplastic. In het voorjaar van 2017 openden Suzanne en Alois hun productiewerkplaats met zelfgemaakte machines. Hun werkplaats is ook bedoeld om anderen te inspireren en te informeren over duurzaamheid en recycling. “Plastic afval is een serieus probleem”, verklaart Suzanne haar passie voor Precious Plastic. “Wereldwijd wordt er elf procent verbrand en negen procent gerecycled, de rest komt in de natuur terecht.”

Het afval krijgen de Hagenaars van partners. “We hebben onlangs 3.000 kilo doppen van frisdrankflessen gehad van Afval Loont en die zijn we nu nog steeds aan het verwerken.” Precious Plastic maakt daar onder meer bloempotten, lampen en tafels van. De werkplaats van Precious Plastic zit aan de Saturnusstraat in de Binckhorst. Volgende week verzorgt het bedrijf een presentatie op het terrein van de Volvo Ocean Race.

De Goede Zaak

Den Haag FM zendt elke vrijdag het radioprogramma De Goede Zaak uit. Tussen 21.00 en 23.00 uur wordt dan extra veel aandacht besteed aan maatschappelijk ondernemen in Den Haag. Met De Goede Zaak wil Den Haag FM ondernemers een platform bieden en in contact brengen met non-profit organisaties, goede doelen en het maatschappelijk veld.

Luister hier naar de interviews met Suzanne Koops en Alois van der Ben op Den Haag FM.