Marktkooplui met vlotte babbels strijden tegen elkaar op standwerkersconcours Scheveningse Markt

De Scheveningse Markt bestaat vijftig jaar en daarom is het deze hele maand feest aan de Stevinstraat. De marktkooplui organiseren allerlei evenementen om hun wijkmarkt en klanten in het zonnetje te zetten, waaronder donderdag een standwerkersconcours. Dat is een soort wedstrijd in het echte marktverkoopvak, die veel reuring en spektakel op de markt brengt.

Standwerkers zijn zowel verkopers als entertainers in hart en nieren en staan op markten en braderieën om één specifiek product aan de man te slijten, zoals bijvoorbeeld ‘anti-skim hoesjes’ of zeep tegen vlekken. Voor het concours gaan zij dan met elkaar de strijd aan om wie de vlotste babbel en beste verkooptechnieken heeft. Maar de reden dat de Scheveningse markt ze heeft uitgenodigd is vooral omdat zij de ‘echte’ marktsfeer naar de markt brengen. “Als het goed is vinden mensen ons leuk”, aldus standwerker Gijs van Koert. “Een demonstratie zien, een praatje of een grap, dáárvoor komen mensen naar de markt.” Op Scheveningen ging het dus meer om de sfeer dan om het wedstrijdelement.

Mocht je de feestmaand van de Scheveningse Markt nog willen meemaken, kun je volgende week meedoen aan de loterij om een minuut gratis boodschappen ‘graaien’.