Wethouder De Mos: “Meer handhavers om vuilnisoverlast aan te pakken”

Overvolle afvalcontainers, stank, ongedierte en straten bezaaid met vuilnis. De afvalproblematiek in delen van de stad is voor veel Hagenaars een grote ergernis. Wethouder Richard de Mos neemt de zaak hoog op en komt volgende week met plannen om de straatvervuiling aan te pakken. Zo komen er meer handhavers en wordt onderzocht of het vuilnis in sommige buurten elke dag kan worden opgehaald, zei hij donderdag in het programma Haagse Ochtendradio op Den Haag FM.

Onlangs deden bewoners uit Transvaal-Zuid tegenover Den Haag FM hun beklag over de structurele vuilnisoverlast in hun wijk. De ondergrondse afvalcontainers (ORAC’s) zitten continu vol, waardoor wijkbewoners hun (grof)vuil ernaast zetten. De zakken worden vervolgens door de meeuwen opengetrokken, waarna de rommel zich door heel de buurt verspreid.

De problematiek beperkt zich niet tot Transvaal. Uit reacties die Den Haag FM binnenkreeg, blijken ook bewoners in de Schilderswijk, Moerwijk en het Zeehelden- en Valkenboskwartier stelselmatig geconfronteerd te worden met een vervuild straatbeeld. Veel van hen zijn er klaar mee en eisen van de gemeente dat het vuil vaker wordt opgehaald en dat er intensievere handhaving komt.

Hardnekkig probleem

Wethouder Richard de Mos noemt de straatvervuiling een “hardnekkig probleem” en kondigt maatregelen aan. Het aantal handhavers wordt uitgebreid van 175 naar 200. Er komt mogelijk een buurtcampagne, waarbij straatcoaches huis aan huis bewoners gaan voorlichten over hoe ze hun afval moeten aanbieden. Ook gaat De Mos kijken of er genoeg geld is om in een aantal buurten het vuilnis elke dag op te halen. “In veel wijken wordt het afval alleen doordeweeks opgehaald. We onderzoeken nu of dat ook in het weekend kan, maar daar zit natuurlijk een kostenplaatje aan vast. Volgende week wil met een antwoord komen.”

Maling aan leefomgeving

Tegelijkertijd wijst de wethouder ook op de verantwoordelijkheid van de mensen zelf. “Je ziet in sommige wijken dat bewoners gewoon maling hebben aan hun leefomgeving. Er zijn buurten waar het vuil ’s morgens wordt opgehaald en het ’s middags weer één grote bende is. Dat is echt gedrag, en dat is moeilijk te veranderen. Maar ik ga er alles aan doen.”

Luister hier naar het interview met Richard de Mos op Den Haag FM.