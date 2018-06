Dit is er allemaal te doen tijdens de Volvo Ocean Race op Scheveningen

Zondag eindigt de Volvo Ocean Race voor het eerst in Nederland. Na 45.000 zeemijlen komen de zeven deelnemende teams aan op eindbestemming Den Haag. Vanaf dan staat de Scheveningse haven één week lang in het teken van het zeilevenement. En speciaal daarvoor wordt de Scheveningse haven omgebouwd tot het zogenoemde Race Village.

Daar worden tal van gratis activiteiten georganiseerd. En die staan, uiteraard, allemaal in het teken van de watersport. We hebben de leukste op een rijtje gezet.

EK Optimisten race

Maandag gaat het officiële EK optimistzeilen van start. Zo’n 300 kinderen uit heel Europa strijden vijf dagen lang om de beste optimistzeiler van Europa te worden.

Legends Race

Alle Nederlandse en buitenlandse schepen en bemanningsleden die ooit aan de Volvo Ocean Race meededen, zijn door de organisatie uitgenodigd voor een reünie. Speciaal voor hen wordt de Legends Race georganiseerd. Zij starten in Göteburg en finishen ook bij ons in Den Haag, naar schatting op zondag en maandag. En tijdens de Legends Parade varen de boten van oud naar jong weer één voor één de haven uit. Tip van de organisatie: de boten zijn het beste te zien op de Pier.

Matchrace team AkzoNobel en team Brunel

De twee Nederlandse rivalen van de Volvo Ocean Race gaan woensdag nog één keer de strijd aan. In een vriendschappelijke matchrace op de Noordzee sluiten zij hun reis rond de wereld af.

Clinics

De hele week worden er diverse clinics georganiseerd, zoals beachvolleybal, vliegeren, powerkiten en suppen.

Gratis concerten

Het evenement pakt ook uit met optredens van grote artiesten. Zo komen treden onder anderen Pat Smith, Racoon en Chef’Special op. Op woensdag is het ‘Kidsday’ en is er een muzikaal kinderprogramma. Het befaamde duo Ernst en Bobbie zal dan optreden en later op de middag is er een optreden van zangeres Maan. De optredens zijn gratis. Maar wees er op tijd bij, want vol is vol.

Prijsuitreiking

De week wordt afgesloten met, hoe kan het ook anders, de prijsuitreiking van de Volvo Ocean Race.

Kijk voor het volledige programma op volvooceanracedenhaag.nl.