Time Bandits vervangt Gruppo Sportivo op Parkpop Saturday Night

Het optreden van Gruppo Sportivo zaterdagmiddag op Parkpop Saturday Night gaat niet door. Zanger Hans Vandenburg heeft zijn enkel gebroken, meldt hij zelf op Facebook. De band zou om 15.30 uur spelen.

De organisatie van het festival heeft inmiddels een vervangende act gevonden. In plaats van Gruppo Sportivo zal de Time Bandits optreden. De Nederlandse band, met zanger Alides Hidding, scoorde in de jaren tachtig hits als ‘I’m specialized in you’ en ‘Listen to the man with the golden voice’.

Gruppo Sportivo keek enorm uit naar het optreden, met name om het nieuwe album ‘Great’ aan een groot Haags publiek te presenteren. “Herstel duurt een aantal weken”, meldt Hans. Hij hoopt de fans daarna weer in het van hem zo bekende “gebroken enkels” toe te kunnen zingen.