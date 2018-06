Winston Scholsberg: “Zorg dat je interne verhaal goed is, waarom doe je wat je doet?”

“Als je met mij in zee gaat help ik je om jouw verhaal te vormen en kan ik je trainen om dat verhaal met kracht en overtuiging te vertellen.” Dat zei Hagenaar Winston Scholsberg, die ondernemers coacht om beter voor de dag te komen, in het radioprogramma De Goede Zaak op Den Haag FM.

Winston is geboren in Paramaribo in Suriname. Al vanaf zijn derde is hij aan het entertainen. Hij ontdekte dat mensen bereid waren geld te betalen om hem te zien dansen en dat stimuleerde hem om nog meer te dansen, trommelen en entertainen. De laatste 25 jaar is Winston vooral bekend als presentator, acteur, muzikant en verhalenverteller. “Zorg dat je interne verhaal goed is, waarom doe je wat je doet? Volg je dromen en je passie.”

Met zijn ervaring uit meer dan 9.000 voorstellingen, bleek Winston de ideale trainer om professionals te begeleiden bij het optimaliseren van hun communicatieve vaardigheden. “Ik heb dat samengevat in zeven stappen en dat noem ik de Wes-methode.” Onlangs verschenen twee boeken van zijn hand: ‘De Wes methode, Wow & Exite with Storytelling’ en ‘Experttips voor Wervend Spreken’. Op 21 en 22 september verzorgt Scholsberg samen met Roy Martina een seminar voor 2.000 mensen uit het bedrijfsleven. “Als je mijn boek koopt, heb je daarmee gelijk een ticket voor het event.”

De Goede Zaak

Den Haag FM zendt elke vrijdag het radioprogramma De Goede Zaak uit. Tussen 21.00 en 23.00 uur wordt dan extra veel aandacht besteed aan maatschappelijk ondernemen in Den Haag. Met De Goede Zaak wil Den Haag FM ondernemers een platform bieden en in contact brengen met non-profit organisaties, goede doelen en het maatschappelijk veld.

Luister hier naar de interviews met Winston Scholsberg op Den Haag FM.