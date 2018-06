Zeilhelden in Mediamix op Den Haag FM

In het radioprogramma Mediamix op Den Haag FM wordt zondagavond onder meer aandacht besteed aan Zeilhelden en de finish van de Volvo Ocean Race.

Zondag is de finish van de Volvo Ocean Race. We gaan erover praten met Jules Bänffer (foto), journalist bij RTV Utrecht, fervent zeiler en initiatiefnemer van Zeilhelden. Dit digitaal mediaplatform draait dat al jaren succesvol met een eigen website, op Facebook en andere social media. Heel eigenwijs gaan ze daarbij hun eigen gang. Zeilhelden staat volledig los van wat de zeilbladen en andere zeilplatforms doen. Komende week werkt Zeilhelden mee aan het dagelijkse radioprogramma Hou je Haags! op Den Haag FM dat dan live vanaf het terrein van de Volvo Ocean Race komt.

Mediamix is een populair wetenschappelijk programma over communicatie in de breedste zin des woords. Het programma is elke zondagavond tussen 22.00 en 23.00 uur te horen op Den Haag FM en wordt gepresenteerd door Wim Zonderland, met bijdragen van Peter Steggerda, Kees Rooke en Marco Baaij.