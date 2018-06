Kamasi Washington en Janne Schra in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond onder meer Kamasi Washington en Janne Schra (foto).

Een maand geleden stond jazz-saxofonist Kamasi Washington nog voor een volle grote Paard-zaal en nu is zijn tweede album uit. Zondagavond hoor je daarvan een epische funktrack. Ook nieuw is ‘OK’ van zangeres Janne Schra, een album dat volstaat met heerlijk upliftende liedjes.

Meer nieuwe releases zijn er van Ed Struijlaart, Bebe Rexha, Paul McCartney, Dawes, Dave Budha, Nile Rodgers & Chic, Town of Saints, Winne en Soulwax. Tevens aandacht voor de familie Finn; vader Neil (Crowded House) is de samenwerking aangegaan met zoon Liam.

De Nieuwe Van Nierop wordt elke zondagavond van 21.00 tot 22.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).