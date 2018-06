SFEERBLOG: Geniet hier mee van Parkpop

Het is weer tijd voor Parkpop; het grootste gratis openluchtfestival van Europa barst zondag los in het Zuiderpark. Den Haag FM is er de hele dag bij en doet verslag van het evenement via DenHaagFM.nl, Instagram en Facebook.

Ze spelen nu nog op het Haags Podium van Parkpop: Tumbleweed. Zo meteen een interview met de band.

Het publiek gaat los bij de Jeugd van Tegenwoordig.

Cultuurpodium Pip heeft dit jaar voor het eerst een stage op Parkpop.

Nog even de kater eruit swingen tijdens Danny Vera om je klaar te maken voor Bløf.

Dat Parkpop voor jong en oud is wisten we natuurlijk al, maar wij hebben zojuist de jongste bezoeker gespot.

Parkpop besteedt ook dit jaar weer aandacht aan acts uit Den Haag. De artiesten zijn te zien op het Haags Podium.

Hoewel er duizenden bezoekers uit heel het land aanwezig zijn, is de èchte Hagenees er makkelijk uit te pikken.