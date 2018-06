Straat Consulaat: “Mensen die geen woning hebben, komen met steeds meer problemen te zitten”

Elly Burgering van Stichting Straat Consulaat Den Haag was te gast in het radioprogramma De Goede Zaak op Den Haag FM. De organisatie behartigt de belangen van daklozen, thuislozen en drugsgebruikers in onze stad.

“Mensen die slapen in portieken, parken en verlaten auto’s; dat is waar meestal aan wordt gedacht bij het woord dakloos. Maar dat is het topje van de ijsberg. Daklozen in Den Haag die leven in noodopvang voorzieningen, in nachtopvang, of thuisloze mensen in Den Haag die van adres naar adres trekken vormen met elkaar een groep die minstens tien keer zo groot is als de groep ‘buitenslapers’. Ook zij hebben geen woning, geen thuis.” Straat Consulaat zorgt dat deze mensen gehoord worden bij instanties en de gemeente.

“Als je om je heen kijkt, zie je dat het aantal daklozen aan het toenemen is”, vertelde Elly. “In 2008 kwamen er extra middelen van het Rijk om de problemen aan te pakken. Dat ging echt goed. Totdat de crisis uitbrak en er flink bezuinigd moest worden. Bovendien raakten door de crisis mensen hun baan kwijt er werden er niet genoeg huizen meer gebouwd, waardoor er veel fout ging. Regeren is vooruitzien, maar dit hadden ze niet goed gezien. De overheid heeft beslissingen genomen die ze beter anders hadden kunnen doen. Iederen had kunnen natellen dat als er meer mensen in de stad komen, je ook meer woningen nodig hebt. Mensen die geen woning hebben, komen met steeds meer problemen te zitten.”

De Goede Zaak

Den Haag FM zendt elke vrijdag het radioprogramma De Goede Zaak uit. Tussen 21.00 en 23.00 uur wordt dan extra veel aandacht besteed aan maatschappelijk ondernemen in Den Haag. Met De Goede Zaak wil Den Haag FM ondernemers een platform bieden en in contact brengen met non-profit organisaties, goede doelen en het maatschappelijk veld.

