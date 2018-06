Nachtburgemeester Sjoerd introduceert Clubhopping in Den Haag

Mogelijke geluidsoverlast door aangepaste vliegroutes Rotterdam The Hague Airport

ADO Den Haag presenteert nieuwe spits uit China

De 21-jarige Chinese voetballer Zhang Yuning van ADO Den Haag wordt maandagmiddag voor de eerste training van het nieuwe seizoen gepresenteerd. De onlangs vastgelegde spits komt voor een jaar op huurbasis over van West Bromwich Albion.

De Chinees speelt als voorkeur in de spits en kwam eerder in zijn carrière uit voor onder andere Vitesse, waar hij na een aantal stages een contract aangeboden kreeg. In 2016 maakte hij daar als negentienjarige zijn debuut. Na een jaar verruilde hij de Arnhemse club voor West Bromwich Albion, dat hem direct aan Werder Bremen verhuurde.

Zhang debuteerde op 3 juni 2016 voor het Chinese nationale team en scoorde destijds direct. In eigen land wordt hij als één van de grootste Chinese voetbaltalenten gezien. In Europa is hij de enige Chinese speler die op niveau speelt.

Foto: ADO Den Haag