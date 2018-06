Agenten en hondenbrigade ingezet bij ongeregeldheden jeugdinrichting Monsterseweg

Mogelijke geluidsoverlast door aangepaste vliegroutes Rotterdam The Hague Airport

De politie kreeg in de nacht van zondag op maandag een melding van flinke onrust in een jeugdinrichting aan de Monsterseweg. Volgens website District8 was er onder andere een raam vernield. Er werden veel agenten ingezet en ook de hondenbrigade kwam ter plaatse.

Nadat alle agenten zich voor het pand hadden verzameld gingen ze met schilden naar binnen. Daar werden meerdere jongeren door de politie geboeid en naar buiten gebracht. Toen de rust was weergekeerd werden de verdachten weer naar binnen gebracht. De instelling wilde geen aangifte doen tegen de jongeren. Wat de aanleiding voor de onrust was, is niet bekend.