FOTOSERIE: Honderdduizenden bezoekers gaan los tijdens Parkpopweekend

Het Parkpopweekend, met Parkpop Downtown op vrijdag, de eerste editie van het nieuwe Parkpop Saturday Night op zaterdag en Parkpop op zondag, heeft volgens de organisatie in totaal 200.000 bezoekers getrokken.

“Het diverse programma garandeerde voor ieder wat wils, met shows van De Jeugd van Tegenwoordig, Roachford, The Fratellis en BLØF, die met een volgepakt veld het Parkpopweekend afsloot”, aldus Claudia Raven van de organisatie. Verdeeld over zes podia traden meer dan dertig bands op.

Sinds een paar jaar is Parkpop uitgebreid met twee dagen waarvoor wel moet worden betaald. Vrijdagavond was er Parkpop Downtown in de binnenstad. Zaterdag konden liefhebbers van hits van de jaren zeventig tot en met het jaar 2000 terecht bij Parkpop Saturday Night.

Foto’s: Richard Mulder

