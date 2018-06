Nachtburgemeester Sjoerd introduceert Clubhopping in Den Haag

De eerste honderd dagen van Sjoerd van Schuylenburch als nachtburgemeester van Den Haag zitten erop. Reden voor Justin en Rogier van het programma Haagse Ochtendradio om hem uit te nodigen en de eerste periode te evalueren. “Ik ben blij dat ik het nog steeds mag doen”, zegt Sjoerd maandagochtend op Den Haag FM.

“Ik vind het heel tof dat er zoveel mensen bij betrokken zijn”, vertelt Sjoerd. “Een van mijn doelen was ervoor zorgen dat de functie serieus genomen wordt. Dat gaat aardig de goede kant op.” De nachtburgemeester heeft al een hoop gedaan in die honderd dagen. Op zijn eerste dag was Van Schuylenburch onderdeel van het Haags Horecadebat, op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen. “Ik heb de aanwezige lijsttrekkers verteld dat iedere partij een nachtexpert moet hebben. Daar waren ze het mee eens, ze gaan ermee aan de slag en na de zomer gaan we ermee aan de slag.”

Van Schuylenburch kwam niet alleen. Zoë van Eldik werd onlangs aangesteld als loco nachtburgemeester en kwam met hem mee. “Ik ben sparringspartner voor Sjoerd, we kunnen samen tot mooie ideeën voor de nacht komen”, vertelt Zoë, die zelf kandidaat nachtburgemeester was. “En als Sjoerd niet kan op een afspraak dan ga ik in zijn plaats.”

Clubhopping

Een van de eerste grote projecten van nachtburgemeester Van Schuylenburch is het zogeheten Clubhopping. “Alle clubs in Den Haag en Scheveningen gooien gratis hun deuren open”, vertelt Sjoerd. “De bedoeling is dat bezoekers naar clubs gaan waar ze normaal niet komen. Wij zorgen ook voor gratis vervoer”, voegt Zoë toe. De eerste editie van Clubhopping is op zaterdag 1 september.

Luister hier naar het interview met Sjoerd van Schuylenburch en Zoë van Eldik op Den Haag FM.