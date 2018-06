Nooit meer contant betalen in bussen van HTM

Vanaf maandag kan er in de bussen van HTM niet meer betaald worden met contant geld. Uit veiligheidsoverwegingen heeft HTM betaalautomaten geplaatst in de bussen, waar je kunt afrekenen met een pinpas of creditcard.

Ernst Moeksis van de HTM zei maandag op Radio West het niet meer verantwoord te vinden om chauffeurs met contant geld te laten werken op de bussen. “Als je geen contant geld hebt, dan heeft een overvaller ook geen buit”, zegt hij. “Overvallen zijn bij de HTM niet aan de orde geweest, maar je gaat daar natuurlijk geen risico lopen”, aldus Moeksis.

Mensen die een kaartje willen kopen kopen hebben genoeg alternatieven om dat zonder contanten te doen. “Betalen kan met een pinpas, en creditcard of natuurlijk gewoon met de OV-chipkaart”, zegt Moeksis. Ook is er een speciale HTM Ticket app waarmee reizigers via hun smartphone een kaartje kunnen kopen.

Pinnen in de tram

Later dit jaar komen de betaalautomaten ook in de trams, maar een precieze startdatum heeft de HTM nog niet. De vertraging heeft te maken met de Europese aanbesteding die vereist is. Als de automaten zijn ingebouwd moet er nog getest worden. “Als alles werkt komen we met een startdatum voor de trams”, zegt Moeksis.

Foto: Richard Mulder