Oud-PVV’er Elias van Hees naar Groep de Mos

Voormalig PVV-raadslid Elias van Hees gaat aan de slag voor Hart voor Den Haag/Groep de Mos. Hij wordt beleidsmedewerker en woordvoerder voor de gemeenteraadsfractie. Dat meldt Omroep West.

Van Hees was hiervoor acht jaar actief voor de PVV. Hij was onder meer zeven jaar beleidsmedewerker in de Tweede Kamer en tot vorig jaar ook raadslid voor die partij in Den Haag. Van Hees voerde voor de PVV in Den Haag onder meer het woord over de HTM en ADO Den Haag.

“Wij zijn hier heel blij mee”, aldus fractievoorzitter Arjen Dubbelaar van Hart voor Den Haag/Groep de Mos. “Elias heeft heel veel ervaring en die gaan wij benutten.” Van Hees zelf: “Ik heb voor de PVV veel ervaring mogen opdoen. En die ga ik nu gebruiken om van Den Haag een mooiere stad te maken.”

Foto: Omroep West