Rachid Guernaoui: ‘Eneco-aandelen worden in 2019 verkocht’

Wethouder Rachid Guernaoui (Groep de Mos) verkoopt volgend jaar de Eneco-aandelen die in het bezit zijn van de gemeente. “De aandelen worden verkocht. Negentig procent (van de raadsleden red.) wil ze verkopen dus ze worden verkocht”, zei Guernaoui tegen Den Haag FM. Guernaoui verwacht dat de verkoop miljarden zal opleveren.

“We hebben de verkoop geloof ik ingeboekt voor 2019 of 2020.” De gemeente heeft zo’n 16,6 procent van de aandelen van het nutsbedrijf. Vorig jaar stemde een kleine meerderheid van de raadsleden nog tegen de verkoop van de Eneco-aandelen. “Er is een meerderheid in de raad die het nu toch wil verkopen omdat energievoorziening geen kerntaak is van de gemeente. Dat staat inmiddels ook in het coalitieakkoord.”

Hoewel de raad officieel nog niet op de hoogte is gebracht, heeft Guernaoui een onderzoek naar de voorspelde opbrengst van de verkoop al op zijn bureau liggen. “De analyses liggen er al. Ik heb een brief geschreven naar de raad. We stappen nu over naar het clubje van de gemeenten die het willen verkopen”, aldus Guernaoui.

‘Vijfhonderd mensen uit de bijstand’

Naast de verkoop van de Eneco-aandelen heeft Rachid als wethouder Financiën, Integratie en Stadsdelen de komende vier jaar al grootse plannen die hij wil waarmaken. “De komende vier jaar ga ik er voor zorgen dat er vijfhonderd mensen extra uit de bijstand komen. Dat is goed voor die mensen maar het scheelt de gemeente ook nog eens tientallen miljoenen.”

Ook wil Guernaoui geld uitgeven aan voorlichting voor ‘smeerkezen’ in Laak die weigeren hun afval in de daarvoor bestemde ondergrondse containers te deponeren. “Het is moeilijk om mensen aan te spreken op de regels die er zijn, omdat ze een andere taal spreken.”

Het plan is om de regels voor het weggooien van afval in verschillende talen op borden te plaatsen. “Als het gaat om huisvuil en regels, dan moet je dat misschien toch in een bepaald gebied in een andere taal aangeven. Als die smeerkezen de taal niet begrijpen, dan moet ik toch het probleem zien op te lossen. Dan wordt de wijk schoner.”

