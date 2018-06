Schevenings café Het Zeemanshuis: “Prachtig om buitenstaanders te laten zien hoe mooi Scheveningen is”

Het is deze weken drukker dan normaal in en om de Scheveningse Haven. Na Vlaggetjesdag vorige week staat Scheveningen in het teken van de Volvo Ocean Race gevolgd door visfestival Vissch. Café Het Zeemanshuis zit aan de Visafslag en dus midden in de festiviteiten. “Het zijn spannende maar leuke tijden”, zegt eigenaar Dick Dijkhuizen van Het Zeemanshuis op Den Haag FM.

Het café is sinds jaar en dag een verzamelplek voor zeevaarders. “Deze festivals zijn extra leuk”, zegt Dick in het programma Haagse Ochtendradio. “Er komen niet alleen Scheveningers en Hagenaars op af maar ze komen uit het hele land. Prachtig om aan buitenstaanders te laten zien hoe mooi ons Scheveningen is.”

De hele week staat Scheveningen in het teken van de Volvo Ocean Race. Vrijdag gaat het jaarlijkse driedaagse visfestival Vissch van start. Dit jaar staat het festival in het teken van de schol. “Scheveningers weten wel hoe je een scholletje moet klaarmaken. Via dit festival kunnen we dat ook aan de rest van het land laten zien”, zegt Dijkhuizen.

Foto: Richard Mulder

Luister hier naar het interview met Dick Dijkhuizen op Den Haag FM.