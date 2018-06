Staking streekvervoer gaat woensdag door

Vanaf komende woensdag ligt het streekvervoer in de regio 72 uur stil. De staking zou in eerste instantie maandagochtend al beginnen, maar die actie werd uitgesteld om bemiddelaars meer tijd te geven tot een oplossing te komen. Volgens vakbond CNV is de bemiddelingspoging mislukt.

“We hebben nu een terugkoppeling gekregen van de bemiddelaars. De uitkomst is een koude douche”, aldus onderhandelaar Jean-Marie Severijns van CNV Vakmensen. “Er is nog geen licht aan het einde van de tunnel. De werkgevers weten van geen wijken; er blijkt geen enkele verbetering mogelijk. Dat betekent dat we vanaf woensdag volop in actie gaan.” Dat betekent onder meer dat er die dag geen streekbussen van en naar station Den Haag Centraal rijden.

Met de stakingen willen de vakbonden een nieuwe – en betere – cao voor de 12.000 medewerkers in het openbaar vervoer. De bonden eisen een loonsverhoging van 3,5 procent, maatregelen om de werkdruk te verminderen en elke tweeënhalf uur een (plas)pauze.

Foto: Alfenaar (Wikipedia)