Vermiste Wilma van der Steen duikt na twee maanden op in Spanje

Wilma van der Steen uit Loosduinen die sinds mei wordt vermist, bevindt zich in Spanje. Dat heeft een familielid bevestigd tegen presentator Martijn Mastenbroek van het programma Dossier Mastenbroek op Den Haag FM.

Het radioprogramma besteedde de afgelopen weken regelmatig aandacht aan de zaak. De 47-jarige Haagse komt binnenkort terug naar Nederland waar ze een verklaring zal afleggen bij de politie, weet Mastenbroek. De familie van Wilma vraagt vanaf nu rust en ruimte om een woelige periode te kunnen verwerken. “We willen iedereen bedanken voor het medeleven, steun en de warme woorden”, laat men weten.

De familie spreekt een speciale dank uit naar de Haagse politie. “Wij bedanken de recherche van de politie Den Haag. Zonder hun inspanningen en doorzettingsvermogen was het niet gelukt. Ook voor hen is het fijn dat dit dossier kan worden afgesloten”, aldus de vader van Wilma. Aanstaande woensdag zal er nog even worden stilgestaan bij de zaak in het radioprogramma Dossier Mastenbroek.