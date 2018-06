VIDEO: Buurtcamping Spoorwijk trapt kampeerseizoen af

Meer in

Een heel weekend kamperen in eigen wijk om je buren beter te leren kennen. Dat is het idee achter de buurtcamping. Den Haag telt er dit jaar drie en bewoners van Spoorwijk trapten afgelopen vrijdag het buurtkampeerseizoen af. Onze verslaggever Robert John Henderson was erbij!

Foto: Robert John Henderson