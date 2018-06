Vrijdag uitreiking nieuwe cultuurprijs: De Haagse C

De organisatie Cultuurschakel bestaat vijf jaar en viert dat met een nieuwe prijs: De Haagse C. De onderscheiding is bedoeld voor Haagse culturele projecten en initiatieven.

Er zijn zes genomineerden in twee categorieën. De afgelopen maand kon het publiek stemmen op hun favoriet. De winnaars krijgen elk 500 euro. In de categorie initiatieven volledig uitgevoerd door vrijetijdskunstenaars zijn de genomineerden: 100% Molenwijk, Good [old] Times en Het Circus. De kanshebbers in de categorie initiatieven uitgevoerd door een combinatie van vrijetijdskunstenaars en professionals zijn Iconisch Haags, Scrooge en Zand & Veen.

Komende vrijdag wordt de prijs voor het eerst uitgereikt, tijdens een feestje op de Varkenmarkt in het kader van het vijfjarig bestaan van Cultuurschakel. Met de uitreiking wordt tevens Iktoon 2018 afgesloten.