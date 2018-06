Den Haag bijna klaar voor Veteranendag

René Bom in daklozenkrant Straatnieuws

Den Haag maakt zich klaar voor de Nederlandse Veteranendag. Komende zaterdag staat de binnenstad voor de veertiende keer volledig in het teken van dit jaarlijkse eerbetoon aan alle ruim 100.000 Nederlandse veteranen. “Het is een mix van gezelligheid en serieusiteit”, vertelde organisator Koos Sol in Haagse Ochtendradio op Den Haag FM.

Zaterdag begint de dag met een plechtigheid in de Ridderzaal en een aansluitend een medaille-uitreiking op het Binnenhof. Daarna is er een defilé met 4.000 veteranen door het centrum en een groot festival op het Malieveld. Koning Willem-Alexander is aanwezig bij het defilé. “Dit jaar zijn er heel veel vliegtuigen boven de stad”, vertelde Sol. “Ik geloof dat bijna alle helikopters van de Luchtmacht wel boven Den Haag hangen zaterdag.” Vorig jaar trok Veteranendag ruim 90.000 bezoekers.

Extra noemenswaardig zijn de concerten op het Malieveld, vertelde Koos Sol. “Er treedt een hele bijzondere band op: Cut the Crap. Dat is de huisband van de Special Forces van het Korps Commandotroepen. Mij is beloofd dat ze heel spectaculair op het podium terecht komen en dat ze onherkenbaar gaan optreden, met camouflage ofzo. En de dag wordt afgesloten met een concert van Marinierskapel met René van Kooten.”

