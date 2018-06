Eerste training ADO ter voorbereiding op nieuw voetbalseizoen

Meer in

De selectie van ADO Den Haag heeft maandagavond weer voor het eerst getraind. Onder groot enthousiasme van de supporters begonnen de spelers aan de voorbereiding van het nieuwe seizoen. Vorig jaar eindigde ADO op een zevende plaats, kan die topprestatie geëvenaard worden?

“Dat wordt lastig, maar we gaan er in ieder geval alles aan doen”, zegt Tom Beugelsdijk voordat hij aan de eerste training van het seizoen gaat beginnen. “Tijdens de laatste twee weken van mijn vakantie begon het al weer te kriebelen. Ik heb er heel veel zin in.”

De selectie blijft grotendeels intact. Aanvoerder Meijers, doelman Groothuizen en ook rots in de branding Beugelsdijk verlengde deze zomer hun contract. Verder heeft ADO de Chinese spits Zhang Yunning aangetrokken. Of hij basis speler zal worden is nog de vraag. “Ze moeten het maar uitvechten. Johnsen heeft het geweldig gedaan, dus die heeft wel iets meer krediet”, zei trainer Fons Groenendijk tijdens de persconferentie.

ADO opent de competitie op 12 augustus thuis tegen promovendus FC Emmen.