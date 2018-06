Gruppo Sportivo toegevoegd aan line-up Haags Beat Festival

Gruppo Sportivo is toegevoegd aan de line-up van het Haags Beat Festival op zondag 8 juli in het Zuiderparktheater.

De groep zou afgelopen zaterdag optreden tijdens het festival Parkpop Saturday Night en daarom mocht het concert op het Haags Beat Festival nog niet eerder bekend worden gemaakt. Helaas ging het concert zaterdag niet door omdat zanger Hans Vandenburg zijn enkel heeft gebroken. De groep denkt dat het optreden op het Haags Beat Festival desondanks wél gewoon door kan gaan. “Desnoods zal Hans zittend optreden.”

De Stichting Popagenda Scheveningen maakte eerder al bekend dat voor de tweede editie van het festivals acts zijn geboekt als Wild Romance, Focus, Massada, René and the Alligators en The Black Albino’s. Het festival wordt afgesloten met een sessieband waaraan gasten meedoen als Rinus Gerritsen en Cesar Zuiderwijk van Golden Earring, zangeres Dianne Marshal (Rainbow Train), Nicko Christiansen (Livin’ Blues), Woody Brunings (The Crazy Rockers) en zanger Polle Eduard.

Nieuwe talenten

Het evenement is bedoeld als eerbetoon aan artiesten die Den Haag op de kaart hebben gezet in de geschiedenis van de popmuziek. Naast de bekende namen uit de pophistorie treden op het festival ook nieuwe talenten op. Zo laten verschillende deelnemers van het coachingtraject Ready to Play hun talent zien. Fred Zuiderwijk presenteert het festival. Den Haag FM is mediapartner van het Haags Beat Festival en geeft volgende week vrijkaarten weg voor het festival.