Haagse ontwerper met beperking maakt winnende logo Special Olympics

De Haagse grafisch ontwerper Nlunga Nijanda heeft het winnende logo gemaakt voor de Special Olympics Nationale Spelen 2020 in Den Haag. Zijn creatie is gekozen uit veertig inzendingen van Haagse kunstenaars met een verstandelijke beperking of niet aangeboren hersenletsel.

Topzeiler Bouwe Bekking onthulde dinsdag het beeldmerk door het zeil van de Volvo Ocean Race klompboot omhoog te hijsen, waarop het logo was afgebeeld. Het is opgebouwd uit de Haagse kleuren groen, oranje en geel. In het midden zijn juichende mensen te zien, afgebeeld in het Special Olympics vuur. Nlunga, zelf zwaar spastisch, maakte het logo in samenwerking met sportmarketingbureau Sportvibes.

De onthulling was eveneens de officiële de kick-off van de Special Olympics Nationale Spelen 2020, een tweejaarlijks nationaal sportevenement voor mensen met een verstandelijke beperking. De opening van het sportevenement is op 12 juni 2020 in het Cars Jeans stadion van ADO Den Haag.

Foto: Yvette Koedam