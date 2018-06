Nieuwe app moet gastvrijheid in Haagse horeca verbeteren

De Haagse ondernemer Patrick Treichl is al een paar jaar actief als gastvrijheidscoach in Haagse horeca. Hij geeft trainingen met als doel het gastvrijheidsniveau, en dus omzetten, te verbeteren. Onlangs lanceerde Treichl een app om de trainingen ook online, met korte video’s, aan te kunnen bieden. Dinsdagochtend presenteerde hij de app in de studio bij Den Haag FM.

“Het komt regelmatig voor dat ik na een training wordt gebeld door een horecabaas of ik weer langs wil komen”, vertelt Patrick in het programma Haagse Ochtendradio. “Bij terugkomst zag ik een heleboel nieuwe mensen. dus kon ik weer opnieuw beginnen. Toen heb ik besloten deze app te ontwikkelen, zodat de trainingen te volgen zijn waar en wanneer de deelnemer zelf wil.” De ondernemer sluit een abonnement af bij Gastvrijheidscoach en krijgt zo toegang tot de cursussen, alle medewerkers kunnen de app downloaden en alle trainingen volgen.

De cursussen worden op verschillende niveaus aangeboden. “We hebben nu 52 filmpjes online staan. Dat begint bij het vasthouden van een dienblad, tot aan het maken van koffie en cocktails”, zegt Treichl.

Foto: Den Haag Marketing/Jurjen Drenth

Luister hier naar het interview met Patrick Treichl op Den Haag FM.