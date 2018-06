René Bom in daklozenkrant Straatnieuws

Meer in

In de nieuwe editie van de daklozenkrant Straatnieuws staat onder meer een interview met René Bom, De Hagenees blikt terug op zijn tijd als nachtburgemeester van Den Haag. Ook vertelt Bom ooit dakloos te zijn geweest.

Verder in de krant een bijzonder interview van twee ervaringsdeskundigen met bestuursvoorzitter Stephan Valk van de Parnassia Groep en een reportage over zwerfjongeren. Stichting Zwerfjongeren Nederland luidde de noodklok op haar congres. Koningin Máxima en staatssecretaris Paul Blokhuis luisterden. “Als je op straat leeft en je ziet al die verlichte ramen van al die huizen, dan doet dat pijn.”

Straatnieuws wordt mede gemaakt en verkocht door dak- en thuislozen in de regio Den Haag en Rotterdam. De nieuwe editie is vanaf komende donderdag te koop. Den Haag FM is mediapartner van de krant.