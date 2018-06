Spits Hakeem Araba op proef bij ADO

Op de eerste training van ADO Den Haag was maandag een aantal nieuwe gezichten te zien. Naast de nieuwe Chinese aanwinst Yuning Zhang, trad ook de 28-jarige Hakeem Araba binnen de lijnen. De spits uit Engeland zit zonder club en is op proef bij ADO.

Araba heeft behoorlijk wat clubs achter zijn naam staan, achttien om precies te zijn. Na zijn vertrek bij het Finse PS Kemi is hij clubloos. De Engelsman, die het liefst in de spits speelt, is voornamelijk in de lagere divisies van Engeland actief geweest, maar speelde ook in Griekenland, Cyprus, Denemarken en Zweden.

Ook Thomas Meissner is weer terug bij ADO Den Haag. Hij werd afgelopen seizoen na de winterstop verhuurd aan Willem II. De Duitse verdediger heeft nog een contract tot de zomer van 2019 bij ADO.

Foto: ADO Den Haag