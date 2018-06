Woningen in Laak ontruimd na brand

De bewoners van enkele huizen aan de Van Musschenbroekstraat in Den Haag hebben in de nacht van maandag op dinsdag hun woning moeten verlaten. Aanleiding was een brand in een garage.

Het vuur werd rond 5.45 uur ontdekt. De brand was snel onder controle. Een persoon is nagekeken door ambulancepersoneel, omdat die rook had ingeademd. Volgens de brandweer konden de geëvacueerde bewoners snel weer terug naar huis