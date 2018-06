CDA: “Haal finish Volvo Ocean Race opnieuw naar Den Haag”

Het CDA in de gemeenteraad wil dat het stadsbestuur alles op alles zet om de finish van de Volvo Ocean Race opnieuw naar Den Haag te halen.

“Afgelopen zondag heeft de hele stad kunnen genieten van de finish”, zegt gemeenteraadslid Karsten Klein. “Het CDA is dan ook trots dat zo’n groot evenement plaatsvindt in onze stad, dit is geen vanzelfsprekendheid. Daarom roepen wij het stadsbestuur op om nu al aan de slag te gaan om dit succes weer naar Den Haag te halen.”

“Deze week moeten we volop genieten en bovenal trots zijn dat de finish van de Volvo Ocean Race in Den Haag plaatsvindt”, zegt Klein. “Maar er is gelijk ook werk aan de winkel. De organisatie van de race is namelijk van eigenaar gewisseld. Niet langer is Volvo eigenaar van het evenement, maar Atlantic Ocean Racing Spain. Deze wisseling biedt grote kansen voor Den Haag, want dit betekent dat we het evenement weer naar Den Haag kunnen halen, omdat het niet langer vanzelfsprekend is dat de finish in Göteborg plaatsvindt. Ik roep de wethouder dan ook op om nu al actief aan de slag te gaan en te zorgen dat de finish voor de volgende editie opnieuw naar Den Haag komt, want zo’n finish komt niet vanzelf naar Den Haag.”

Foto: Richard Mulder