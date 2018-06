CDA wil snelheid op stuk A4 verlagen naar 100 km/pu

Het CDA in de gemeenteraad dient donderdagavond in de raadsvergadering een voorstel in om het stadsbestuur te verplichten om de minister van Infrastructuur en Waterstaat te verzoeken de snelheid op de A4 en A12 tussen het Prins Clausplein en knooppunt Ypenburg te verlagen naar 100 km per uur.

Op het moment is de maximumsnelheid 130 km per uur op de A4 en A12 langs de woonwijken in Leidschenveen en Ypenburg. “Deze snelheid is erg ongebruikelijk in stedelijke gebieden. Op verschillende plekken in Nederland is de maximumsnelheid zelfs 80 km per uur”, zegt gemeenteraadslid Kavish Partiman. “Die maximumsnelheid van 130 km per uur is hartstikke slecht voor de luchtkwaliteit en levert ook nog eens te veel geluidsoverlast op in dit bewoonde gebied. Het terugbrengen van de maximumsnelheid is niet meer dan logisch en zal de geluidsoverlast en luchtvervuiling flink laten afnemen.”

Volgens het CDA heeft het stadsbestuur tot nu toe geweigerd hier moeite voor te willen doen. De gemeente zegt er geen invloed op te hebben. “Dit klopt helemaal niet”, zegt Partiman. “In het verleden is al meerdere malen gebleken dat de minister een oproep van een Haagse wethouder heel erg serieus neemt.”