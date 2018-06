Vijf aanhoudingen in verband met autobranden in Vrederust

Celstraf geëist voor schijnhuwelijken tussen Egyptische mannen en Hongaarse vrouwen

Justitie eist twaalf maanden cel tegen een 34-jarige man uit Den Haag, voor het mogelijk maken van schijnhuwelijken tussen Egyptische mannen en Hongaarse vrouwen. Tegen twee medeverdachten, Hagenaars van 37 en 35 jaar oud, is een werkstraf geëist van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van vier maanden.

De drie verdachten lieten Hongaarse dames naar Nederland komen om hier in ruil voor geld, een woning of een baan te trouwen met een volstrekt onbekende Egyptenaar. Die kon vervolgens een Nederlandse verblijfsvergunning in de wacht slepen. Hun manier van werken was een vaste routine. Een van de drie legde contact met dames in Hongarije die graag in het huwelijksbootje wilden stappen. Zij werden dan op kosten van de verdachten en met een flinke ‘beloning’ in het vooruitzicht voor korte tijd naar Nederland gehaald. Hier trouwden ze dan met een hen onbekende Egyptenaar.

De verdachten stapten vervolgens met valse arbeidsovereenkomsten en trouwpapieren naar de immigratiedienst. De Hongaarse vrouwen vertrokken weer naar hun thuisland, de Egyptenaren bleven na hun verkregen verblijfsvergunning in Nederland.

Goud geld verdienen

De drie hebben in totaal 125 vliegtickets gekocht. Het was goud geld verdienen voor de hoofdverdachte. In één jaar tijd stortte hij 80.000 euro op zijn bankrekeningen. “Ze waren constant bezig de Nederlandse staat te ondermijnen. En dat alles met als hoofddoel om er zelf geld aan te verdienen”, aldus de Officier van Justitie.

Foto: Pexels.com