Caesar Fitness + Spa Resort, Es Quint Foundation en Bureau Graswortel in De Goede Zaak op Den Haag FM

“Den Haag krijgt slimste stukje Noordzee”

Meer in

Voor de kust van Den Haag, net buiten de haven van Scheveningen, komt een zeer geavanceerd testgebied van 10 x 10 zeemijl. Bedrijven, universiteiten, MKB-ondernemers en startups kunnen in dit gebied innovaties op open zee testen en demonstreren. Dit “slimste stukje Noordzee” is volgens de gemeente “uniek in de wereld”. De Europese Unie draagt 1,7 miljoen euro bij.

In de proeftuin op de Noordzee kunnen bedrijven uit de maritieme sector en de watersport onder zware omstandigheden testen uitvoeren. Denk onder meer aan boeien met sensoren voor het waarnemen van schepen, het meten van wind, stroming en golven. Zo worden de nieuwste systemen ontwikkeld voor bijvoorbeeld autonoom varen, zeilsport en technologie die drenkelingen onder water detecteert. Het testgebied bevindt zich vanwege de veiligheid buiten het vaarwater van de beroepsvaart en richt zich met name op kleinschalige maritieme innovaties met internationaal potentieel.

“Ondernemers en wetenschappers moeten de ruimte krijgen om te experimenteren en te innoveren. Met dit stukje Noordzee bieden we die ruimte”, zegt wethouder Richard de Mos van Den Haag van Economie, Sport, Buitenruimte. “De Scheveningse haven is bij uitstek geschikt voor deze projecten. Het betekent een Europese erkenning en verdere opwaardering van de Scheveningse haven, een economische impuls en kansen op meer werk in de haven.”

Europese Unie

De Europese Unie draagt 1,7 miljoen euro bij aan het project dat een looptijd heeft van vier jaar en in totaal 4,3 miljoen euro kost. Eerder kreeg de Scheveningse haven al proeven met de zeewierboerderij, de plastic-soep-aanpak, getijde-energie en het internationaal sailing innovation centre. Voor startups en mkb-ondernemers komt er een subsidieregeling met een budget van 375.000 euro.