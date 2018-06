WINACTIE: Gratis naar Haags Beat Festival met Wild Romance, Focus, Massada en René and the Alligators

Gemeente helpt innovatieve bedrijven in zorgsector bij zakendoen in buitenland

De gemeente Den Haag heeft een programma opgezet om vijf innovatieve bedrijven in de zorgsector te gaan helpen bij het zakendoen in het buitenland.

Haagse ondernemers uit de gezondheidszorg die voor zichzelf kansen zien in het buitenland kunnen zich aanmelden voor de pilot. De gemeente ondersteunt vanaf volgende maand vijf ondernemers die succesvol zaken willen doen in het buitenland. Een goede voorbereiding op taal, cultuur, netwerk en zakelijke normen vergroot hun kansen. De pilot richt zich op deze voorbereidende fase.

Geïnteresseerde ondernemers die dit jaar nog succesvolle stappen in het buitenland willen zetten of hun activiteiten in het buitenland willen uitbreiden, kunnen zich tot en met dinsdag 10 juli uiterlijk om 13.00 uur aanmelden voor de pilot.

Foto: Sonja Assenberg-Staarthof