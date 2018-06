Vijf aanhoudingen in verband met autobranden in Vrederust

Grote opknapbeurt Kijkduin nu echt van start

Kijkduin krijgt een nieuw gezicht. De voorbereidende werkzaamheden zijn al een tijdje gaande maar woensdag is het officiële feestje voor de start van de modernisering van de badplaats.

Volgens projectontwikkelaar FRED Real Estate Developer ondergaat Kijkduin de komende jaren een complete metamorfose. De badplaats krijgt een nieuwe skyline met luxe appartementen, horeca en een foodmarkt. In totaal worden 300 nieuwe koop- en huurwoningen gebouwd. Ook komt er een ondergrondse parkeer- en fietsgarage. De oplevering van de eerste 69 woningen en de ondergrondse garage is in 2020.

De huidige ondernemers in de winkelpromenade zijn niet allemaal even blij met de opknapbeurt. “Het is rampzalig wat er gebeurt”, zegt Frank Pannekeet van kledingzaak Alazaza. “Door de werkzaamheden is de loop er totaal uit. Onze omzet is met zestig procent gedaald. Ik vrees dat dit onze laatste zomer is in Kijkduin.” Ook Eduard Boot van restaurant Altro op de boulevard zegt te kampen met omzetverlies. Hij wil juridische stappen ondernemen tegen de projectontwikkelaar. “We willen een schadeloosstelling voor onze teruggelopen omzet.”