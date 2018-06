WINACTIE: Gratis naar Haags Beat Festival met Wild Romance, Focus, Massada en René and the Alligators

Helden van Seksueel Misbruik Award en actie in prostitutiestraten in Dossier Mastenbroek op Den Haag FM

In het radioprogramma Dossier Mastenbroek op Den Haag FM wordt woensdagavond tussen 21.00 en 23.00 uur onder meer aandacht besteed aan de Helden van Seksueel Misbruik Award en aan klantenacties in Haagse prostitutiestraten.

Petra Koning (foto) is genomineerd voor de Helden van Seksueel Misbruik Award, een prijs die wordt uitgereikt aan mensen die zich op een positieve manier inzetten tegen seksueel misbruik. Petra werd zelf seksueel misbruikt door een tantramasseur. Ze deed vorig jaar aangifte en zet zich sindsdien in om meer slachtoffers te voorkomen. Ze vertelt in Dossier Mastenbroek over de awards, die in het leven zijn geroepen door het netwerk Hulpverlening na seksueel misbruik.

Al meer dan vier jaar houdt de organisatie Spot 46 klantenacties in Haagse prostitutiestraten, gericht op bezoekers van de prostituees. Ook deze week worden weer flyers uitgedeeld om klanten te wijzen op hun verantwoordelijkheid voor het melden van signalen van uitbuiting of gedwongen prostitutie, het betalen van een eerlijke prijs en veilige seks met de sekswerkers. Klanten kunnen zich tijdens de actie in een mobiele kliniek gratis laten testen op geslachtsziekten.

Er is meer nieuws over de stille tocht voor Orlando Boldewijn. De Rotterdammer werd eind februari na een Grindr-date dood aangetroffen in een meertje aan het Ypenburgse Böttgerwater. In Dossier Mastenbroek wordt de route van de stille tocht bekend gemaakt en vertelt de organisatie alles over de laatste stand van zaken.

Bewoners van de Van Musschenbroekstraat werden deze week opgeschrikt door een brand in een garage. Onder de woningen wordt kennelijk gesleuteld aan auto’s. Er zit ook een houtverwerkingsbedrijf. Kan dat zomaar onder woonhuizen? Dossier Mastenbroek bespreekt deze kwestie.

Journalist Martijn Mastenbroek presenteert elke woensdagavond tussen 21.00 en 23.00 uur op Den Haag FM het programma Dossier Mastenbroek over misdaad en meer. Het programma staat in het teken van Haagse misdaadzaken, maar besteedt ook aandacht aan bijvoorbeeld cybercrime en drugs- en jeugdproblematiek in de stad. Met studiogasten, hulpverleners en professionals uit het veld worden elke week actuele en uiteenlopende thema’s besproken.