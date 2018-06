Iktoon: Tess et Les Moutons brengt Franse sferen naar Shopping Night

Den Haag FM besteedt deze maand extra veel aandacht aan Iktoon, de amateurkunstenmaand waarmee alle vrijetijdskunstenaars van Den Haag in het zonnetje worden gezet.

Onderdeel van Iktoon is een serie optredens van de Franstalige Haagse groep Tess et Les Moutons tijdens de Shopping Night komende vrijdag 29 juni in de Haagse binnenstad. Met zangeres Tess van der Zwet en twee van haar bandleden gingen we alvast shoppen en spelen in het centrum. Beïnvloed door de grote chansonartiesten van de afgelopen acht decennia, halen Tess en haar Moutons een klein stukje ‘Vie Parisienne’ naar Den Haag.

Het thema van de Shopping Night is dit jaar ‘Fête de la Mer’, oftewel Feest aan Zee. Tijdens het evenement blijven de winkels in de binnenstad extra lang open. Ook kan je op veel plekken kortingen verwachten. Een feest voor shop-a-holics dus….