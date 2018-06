Let op: Kaartverkoop bezichtiging Paleis Noordeinde en Koninklijke Stallen start donderdag

Vanaf donderdag kan je weer kaartjes kopen voor de zomeropenstelling van Paleis Noordeinde en de Koninklijke Stallen. Vorig jaar waren de kaarten binnen een dag uitverkocht.

Wil je van dichtbij zien hoe de auto van koning Willem-Alexander eruit ziet? Loeren naar een prachtig gedekte tafel in Paleis Noordeinde of even kijken naar de paarden die op Prinsjesdag de Glazen Koets trekken. Dat kan, want voor de derde keer zijn Paleis Noordeinde en de Koninklijke Stallen deze zomer een aantal dagen te bezichtigen voor publiek.

Paleis Noordeinde opent vier zaterdagen de deuren: op 28 juli en de drie zaterdagen daarna. De Koninklijke Stallen zijn vanaf 1 augustus negen middagen te bezichtigen.

Foto: Catharina Abels