Gemeente helpt innovatieve bedrijven in zorgsector bij zakendoen in buitenland

Liever Lokaal: Vrijdag 29 juni, Shopping Night met Hofpasvoordeel

Tekst door Yolanda Wevers van De Hofpas.

Komende vrijdag 29 juni is het weer Shopping Night in het centrum van Den Haag. Deze twaalfde editie staat geheel in het teken van Feest aan Zee, maar met een Frans tintje.

Van 17.00 uur tot middernacht zijn er veel leuke, gratis evenementen en activiteiten in de binnenstad. De Grote Marktstraat wordt omgetoverd tot ‘Paris Plage’ waarbij je over een ‘echte’ Franse markt kan struinen en kan genieten van optredens van straattheatergezelschap Theater Tol. De Denneweg is nieuwkomer dit jaar, hier kan je de avond beginnen met een Frans aperitief. Ook hier zullen optredens zijn waaronder Franse chansons of een rustieke bakfiets-dj. In De Passage vind je een vijf meter hoge Eiffeltoren, super gaaf!

Tekst loopt door onder de foto.



Sale, acties en Hofpasvoordeel

Tijdens ShoppingNight bieden veel winkels kortingen op de collectie en worden er goodiebags uitgedeeld. Met je Hofpas krijg je altijd voordeel, ook tijdens ShoppingNight. Check hier alle Hofpaspartners in het centrum en profiteer van Hofpasvoordeel tijdens ShoppingNight.

Berry Rutjes Hoedenontwerper

Hofpasvoordeel: 10% korting op alle workshops

ShoppingNight voordeel: Vanaf 19.00 uur een gratis make-up over van professionele make–up artist en bijpassend hoedenadvies á la Brigitte Bardot natuurlijk. Geniet bovendien van een wijntje en een kaasplankje.

Zusjes Vintage Boetiek

Hofpasvoordeel 10% korting op 1 artikel

Voordeel Shopping Night: Gratis linnen tasje bij een besteding van €50 + 15% korting op de gehele collectie en je kunt een Styling en kleuradvies krijgen, plus dat je kan genieten van African disco beats. Tussen 17.00 en 19.00 uur staat er een glas Prosecco voor je klaar.

Tekst loopt door onder de foto.



Het Cleyne Huys

Hofpasvoordeel: 15% korting op de hele Guus van Eck collectie.

Hop & Stork

Hofpasvoordeel: Van maandag tot en met vrijdag van 10.00 to t12.00 uur: koffie (espresso, cappuccino, americano) met patisserie naar keuze voor € 6,50 i.p.v. € 8,-.

N&M Tapijt

Hofpasvoordeel: 10% korting op de Alternative Flooring collectie.

Shopping Night: Hetzelfde als het Hofpasvoordeel; 10% korting op de Alternative Flooring collectie.

Ook profiteren van deze en meer dan 600 andere voordelen in de regio? Vraag De Hofpas dan gratis aan! De Hofpas is de leukste gratis voordeelpas van Den Haag waarmee je voordeel krijgt bij meer dan 600 aangesloten winkels, restaurants en uitjes in de regio.

www.dehofpas.nl