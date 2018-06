Spektakel verwacht in Sporthal Oranjeplein tijdens roller derby

De van oorsprong Amerikaanse sport rollerderby wordt al sinds 2011 beoefend in Den Haag. De Haagse club ‘Parliament of Pain’ telt twee vrouwen en een mannenteam en aanstaande zaterdag spelen ze alle drie een thuiswedstrijd. Speelsters Ruby en Irene waren woensdagochtend in de studio van Den Haag FM om uit te leggen wat voor sport roller derby precies is.

“Het is een contactsport gespeeld op rolschaatsen”, zegt Ruby. “Het is een soort shorttrack op rolschaatsen gemixt met rugby”, vervolgt Irene. Roller derby is in Nederland nog niet zo’n grote sport daarom speelt Parliament of Pain veel internationale wedstrijden. “In Nederland hebben we maar vijftien teams. Zaterdag komen er clubs uit België en Tsjechië.”

Zaterdag zijn er dus drie wedstrijden te zien in Sporthal Oranjeplein in de Schilderswijk. Toegang is gratis, wel vraagt de vereniging om een kleine vrijwillige bijdrage. De eerste wedstrijd begint om 14.00 uur. Kijk voor meer informatie op de website.

Luister hier naar het interview met Irene en Ruby op Den Haag FM.