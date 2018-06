Tatjana Simic verlaat Den Haag, huis te huur voor 8.000 euro per maand

Actrice/fotomodel Tatjana Simic verlaat Den Haag. Haar huis staat nu te huur voor 8.000 euro per maand. Simic gaat permanent wonen in Monaco waar ze nu al regelmatig verblijft met haar vriend Lex van Hessen.

Het appartement aan de Frederikstraat is 319 vierkante meter groot. Het huis heeft een eigen terras met uitzicht op de Haagse grachten. De villa met drie slaapkamers, twee badkamers, een gasgestookte open haard en het glas in lood is per direct beschikbaar, eventueel ook gemeubileerd.

Tatjana Simic is een Kroatisch-Nederlands model, zangeres en actrice. Op haar zestiende verhuisde ze naar Rotterdam. Na het winnen van een modellenwedstrijd werd ze later bekend door fotosessies in Playboy, haar eigen kalenders en de films en series waarin ze speelde, waaronder de kaskraker ‘Flodder’.

Foto: The Hague Rentals