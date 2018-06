Wethouder Parbhudayal: “Zonder dat ik heb meegeschreven aan het coalitieakkoord past het heel goed bij wie ik ben”

Wethouder Kavita Parbhudayal denkt niet dat het een probleem is dat er minder geld gaat naar het welzijnswerk. “Ik ga een plan maken, het liefst met de welzijnsorganisaties, om te kijken wat we samen kunnen doen om deze opgave aan te kunnen.” Zo wil ze de zorg passender maken. “Ik noem het dan ook eerder een verandering en liever niet een bezuiniging.”

Als voorbeeld noemt ze haar eigen woonsituatie. Haar ouders wonen namelijk bij haar in huis. “Zij hebben de begane grond met de tuin en ik woon daar boven.” Zo houdt ze een oogje in het zeil. Het idee sluit ideaal aan bij wat in het coalitieakkoord staat onder het kopje: ‘waardig oud worden in een seniorvriendelijke stad’. “Zonder dat ik daaraan mee heb geschreven past het heel goed bij wie ik ben.”

Een niet VVD-portefeuille

Hiervoor werkte Parbhudayal als ambtenaar al mee aan het beleid van de stad. Toen ze een belletje kreeg of ze wethouder wilde worden was de keuze snel gemaakt. “Ik dacht waarom niet. Als wethouder kun je veel meer betekenen voor de stad.” Ze werd gevraagd toen de onderhandelingen nog bezig waren. “Ik wist nog niet welke portefeuille ik zou krijgen, maar ik ben blij dat dat voor mij Zorg, Jeugd en Volksgezondheid is geworden. Het is een maatschappelijke portefeuille die eigenlijk niet echt bij de VVD past.” De voorgaande jaren leverde de VVD immers vaak wethouders voor financiën en bouw.

Sluiting Doubletstraat

Parbhudayal is een van de wethouders die verantwoordelijk is voor het sluiten van de Doubletstraat. “Ik wil een nieuwe werkomgeving voor vrouwen waar zij schoon en veilig hun werk kunnen uitvoeren.” Wanneer de Doubletstraat dicht gaat staat nog niet vast. “We gaan een project starten hoe we dit kunnen aanpakken.”

Verre reizen

Ondanks dat Parbhudayal door het wethouderschap haar favoriete hobby niet meer kan beoefenen, het maken van verre reizen, vindt ze het nu al ‘een geweldige ervaring’. “Gelukkig is dit ook leuk, ik maak nu reizen door Den Haag. We hebben veel evenementen in de stad dus ik ga me niet vervelen.”