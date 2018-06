Gemeente helpt innovatieve bedrijven in zorgsector bij zakendoen in buitenland

Helden van Seksueel Misbruik Award en actie in prostitutiestraten in Dossier Mastenbroek op Den Haag FM

WINACTIE: Gratis naar Haags Beat Festival met Wild Romance, Focus, Massada en René and the Alligators

Den Haag FM geeft volgende week vrijkaarten weg voor de tweede editie van het Haags Beat Festival op zaterdag 8 juli in het Zuiderparktheater. Wil jij er gratis bij zijn? Vul snel onderaan deze pagina je gegevens in.

De Stichting Popagenda Scheveningen heeft voor het festival acts geboekt als Wild Romance, Focus, Massada, René and the Alligators en The Black Albino’s. Het evenement wordt afgesloten met een speciaal optreden van de Rocktown Buddy’s onder leiding van gitarist/zanger Peter Langerak. In deze band speelt ook bassist Rinus Gerritsen van de Golden Earring. Zij begeleiden gastmuzikanten als drummer Cesar Zuiderwijk (Golden Earring), zangeres Natousch Gerritsen, zangeres Dianne Marshal (Rainbow Train), Nicko Christiansen (Livin’ Blues), Woody Brunings (The Crazy Rockers) en zanger Polle Eduard.

Naast de bekende namen uit de pophistorie treden op het festival ook nieuwe talenten op. Zo laten verschillende deelnemers van het coachingtraject Ready to Play hun talent zien. Fred Zuiderwijk presenteert het festival. Den Haag FM is mediapartner van het Haags Beat Festival.

Vrijkaarten

Wil jij gratis naar het Haags Beat Festival op zaterdag 8 juli in het Zuiderparktheater? Vul snel hieronder je gegevens in en hou volgende week je telefoon goed in de gaten. Justin Verkijk (07.00-10.00 uur) en Rabin Iseger (15.00-18.00 uur) bellen elke dag live op Den Haag FM met de winnaars.

Kaartjes kopen? Klik hier.

Jouw gegevens Naam*

Woonplaats*

Telefoonnummer*

E-mail*

Geboortedatum*

Waarom wil jij met een vriend of vriendin naar het Haags Beat Festival op zaterdag 8 juli in het Zuiderparktheater?

Ja Ik wil graag de nieuwsbrief ontvangen