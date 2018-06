Dode bij botsing in Scheveningse Haven

Activiteiten Volvo Ocean Race afgelast na fatale botsing

In verband met het ernstige ongeluk in de haven van Scheveningen, heeft de organisatie van de Volvo Ocean Race na overleg met de burgemeester besloten de activiteiten van donderdagavond af te gelasten.

Bij een botsing tussen twee boten in de haven van Scheveningen is donderdagavond een dode gevallen. Zeker twee personen zijn gewond geraakt.

Duikers van de brandweer zijn in het water van de Eerste Haven in Scheveningen aan het zoeken naar opvarenden die overboord zijn geslagen. Ook is er traumahelikopter opgeroepen.

Terrein verlaten

Bezoekers van de race village wordt gevraagd in alle rust het terrein te verlaten.