Check hier het programma van Veteranendag

Zaterdag is de veertiende Nederlandse Veteranendag in Den Haag. Met een voorspelde 28 graden, zon en een zwakke noordoostenwind wordt het deze Veteranendag erg warm. Op het Malieveld staan tappunten met kraanwater van waterleidingbedrijf Dunea. Daar kun je dus je flesje of glas vullen! Check het volledige tijdschema van de dag onderaan dit bericht.

Zaterdag begint de dag met een plechtigheid in de Ridderzaal en een aansluitend een medaille-uitreiking op het Binnenhof. Daarna is er een defilé met 4.000 veteranen door het centrum en een groot festival op het Malieveld. Koning Willem-Alexander is aanwezig bij het defilé. Vorig jaar trok Veteranendag ruim 90.000 bezoekers. Extra noemenswaardig zijn de concerten op het Malieveld. De dag wordt afgesloten met een concert van Marinierskapel met René van Kooten.

Kan je er niet zelf bij zijn, maar wil je toch niks missen? De NOS zendt zaterdag van 12.50 tot 14.20 uur op NPO1 een live verslag van het defilé uit. Van 19.30 tot 20:00 uur wordt op NPO2 een terugblik uitgezonden met de hoogtepunten van de middag. Op Den Haag TV kan je vanaf zondag kijken naar een verslag van Veteranendag.

Foto: Richard Mulder