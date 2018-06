Groep de Mos wil Chuck Deely Festival in samenwerking met studenten

Dode bij botsing in Scheveningse Haven

Meer in

Bij een botsing tussen twee boten in de haven van Scheveningen is donderdagavond een dode gevallen. Zeker twee personen zijn gewond geraakt. De vijf mensen die vermist waren zijn terecht. Hoe het met hen gaat is niet bekend.

Het gaat om een aanvaring tussen twee zogenaamde RIB’s, kleine snelle boten voor rondvaarten op zee. Het ongeluk vond plaats in de eerste binnenhaven. “We hebben een aantal mensen uit het water gehaald, enkele personen zijn behandeld in een ambulance. Eén persoon is helaas overleden”, meldt de brandweer.

Omdat er meerdere personen bij de aanvaring te water waren geraakt, rukten hulpdiensten massaal uit en werd er een reddingsactie op touw gezet. Rond 20.15 uur werd de zoektocht gestaakt. Alle vermiste personen zijn teruggevonden.

Volvo Ocean Race

Vanwege de Volvo Ocean Race was het druk in de haven van Scheveningen. Meerdere mensen hebben het ongeluk zien gebeuren. Er zijn dranghekken neergezet om mensen op afstand te houden.

Burgemeester Pauline Krikke, die aanwezig was bij een vergadering van de gemeenteraad, is halsoverkop richting Scheveningen vertrokken vanwege het incident. Na crisisoverleg met de organisatie is besloten om vanwege het ongeval alle activiteiten van donderdagavond af te gelasten.