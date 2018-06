Groep de Mos wil Chuck Deely Festival in samenwerking met studenten

De vorige keer mislukte het nog, maar nu wil raadslid Ralf Sluijs van Groep de Mos/Hart voor Den Haag het nog eens proberen. Het Chuck Deely Festival organiseren in Den Haag. Het moet in samenwerking gebeuren met de studenten die het festival eerder al probeerden te organiseren op 16 juni. “Ambities en teleurstellingen liggen vaak dicht bij elkaar, het is fantastisch als we dit kunnen ombuigen naar iets moois”, zegt Sluijs.

Het festival moet een podium bieden voor getalenteerde straatmuzikanten. “Helemaal in de geest van Chuck. De studenten hadden hetzelfde plan met studenten straatmuzikanten. Hoe mooi zou het zijn om dit samen te brengen? Jong en oud, is goud!” Aldus een enthousiaste Sluijs.

Volgend jaar

Hoe het festival er precies uit moet komen te zien weet Sluijs nog niet. Wethouder De Mos heeft in ieder geval de toezegging gedaan dat de samenwerking met de studenten onderzocht gaat worden. Een exacte datum heeft Sluijs ook nog niet: “Ik hoop op volgend jaar.”