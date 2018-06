Herstel enkelbreuk Hans Vandenburg te volgen op YouTube

De Haagse band Gruppo Sportivo zou afgelopen zaterdag een van de hoofdacts zijn tijdens Parkpop Saturday Night. Helaas moesten ze het optreden een dag van tevoren afzeggen omdat zanger Hans Vandenburg was uitgegleden in de badkamer waarbij hij zijn enkel brak. Donderdagochtend sprak hij erover op Den Haag FM.

“Ik ben daarna nog even gaan slapen, het gebeurde ’s ochtends heel vroeg”, zegt Vandenburg in het programma Haagse Ochtendradio. “Ik dacht dat mijn enkel daarna wel minder pijnlijk en dik zou zijn. Maar dat was niet het geval dus ben ik toch naar het ziekenhuis gegaan. Ik heb een gebroken enkel en gescheurde enkelbanden opgelopen.” Het optreden in het Zuiderpark ging dus niet door. Als alternatief is Gruppo Sportivo toegevoegd aan de line-up van het Haags Beat Festival op zondag 8 juli, ook in het Zuiderpark.

De aanwezigheid van Vandenburg en zijn band op het festival is nog afhankelijk van de controle in het ziekenhuis. “Na het weekend gaan we foto’s maken en kijken of ik geopereerd moet worden. Als dat zo is kan het optreden op 8 juli dus niet doorgaan. Het is nog even onder voorbehoud”, zegt Hans. Het herstel van de zanger is te volgen via YouTube. “Ik ben met vloggen begonnen. Niet alleen over mijn enkel maar ook over de band en de voorbereidingen op het Haags Beat Festival”, aldus Vandenburg. De eerste video komt donderdagmiddag online.

Luister hier naar het interview met Hans Vandenburg op Den Haag