Man probeert coffeeshop in Laak te overvallen

Een man heeft in de nacht van woensdag op donderdag geprobeerd een coffeeshop in de Wenckebachstraat in Laak te overvallen. Dat gebeurde rond het tijdstip dat het personeel begonnen was om de winkel te sluiten.

Rond 01.15 uur liep de man de winkel binnen, meldt de politie. In de winkel bedreigde hij het personeel. Niet bekend is of hij daarbij een wapen heeft gebruikt. Uiteindelijk is de man er zonder buit vandoor gegaan.

De politie heeft een zoekactie gehouden in het Laakkwartier. Vooralsnog is niet duidelijk of er verdachten zijn aangehouden. Gezocht wordt naar een licht getinte man met een zwart vest en capuchon met daarop de merknaam Bjorn Borg in witte letters. Ook droeg hij een donkerblauwe spijkerbroek en zwarte bivakmuts.